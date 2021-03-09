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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil taklalar atarak durabildi: 2 yaralı

Otomobil taklalar atarak durabildi: 2 yaralı

- Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Yön Tabelası Akaryakıt İstasyonu Sağlık Ekipleri 

-- Aracın hızla gelmesi, çarpması, takla atması
-- Akaryakıt istasyonunda koşuşanlar
-- Ekiplerin gelişi, müdahale etmesi

( ZONGULDAK - GÜVENLİK KAMERASI)- Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında ZONGULDAK

- Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak yön tabelasına çarpıp duraibldi. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralanırken kaza anı akarryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma beldesi yolayrımı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 EZ 484 plakalı otomobil Zonguldak istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı. Taklalar atarak yön tabelasına çarpan araçta bulunan Ş.G. ve F.G.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslarla Atatürrk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (OA
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