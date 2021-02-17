Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada

Otomobil sürüye daldı, 13 hayvan telef oldu...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

( RİZE ) RİZE

Kamera Güvenlik Kamerası Hayvan 


- Rize’de küçükbaş hayvan sürüsünü fark edemeyen sürücü bir anda aralarına daldı, 13 hayvan telef oldu. Kaza Ardeşen-Çamlıhemşin yolu üzerinde Astaş Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz kimliği ve plakası belirlenemeyen bir sürücü gece karanlığında yolda bir anda karşısına çıkan ve otoyolu tamamen trafiğe kapatmış şekilde geçiş yapan çoban ve 100 küçükbaş hayvanın arasına daldı. Kazada 13 küçükbaş hayvan telef olurken sağa sola kaçan küçükbaş hayvanlar ise telef olmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 13 küçükbaş hayvanın telef olduğu kazada çoban ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, kazada yara almadıkları öğrenildi. (HFD-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı