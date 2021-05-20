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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada

Otomobil markete girmek üzereyken son anda dolaba çarparak durdu...O anlar kamerada

Olay yerinden görüntü

Polis Aracı Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Güvenlik kamerası kaza anı görüntüsü
-Aracın görüntüsü
-Petrol istasyonu görüntüsü
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Polis incelemesi
-Sürücünün polis aracına bindirilmesi
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil girdiği akaryakıt istasyonunun marketine girmek üzereyken dondurma dolabına çarparak son anda durdu. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza, Şamlı Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarının birleştiği kavşakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonuna girmek için kavşaktan hızlı dönen Yücel K. (50) idaresindeki 68 EN 548 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyonun market kısmına girdi. Market önündeki dondurma dolabına çarpan otomobil son şans eseri dururken büyük bir facia atlatıldı. Sürücü ve petrol istasyonunda bulunan vatandaşlar kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde ve markette maddi hasar oluştu. Kaza anı petrol istasyonunun güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Market camları kırılırken, raflardaki ürünler dağıldı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın incelemesini yaptı. Sürücü Yücel K. ifadesi alınmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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