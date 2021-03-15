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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil küçük kıza böyle çarptı

Otomobil küçük kıza böyle çarptı

Yoldan geçen araçlar

Çarpma Anı Küçük Kız Güvenlik Kamerası Alabalık Kız Çocuğu 

-Ara sokakta çıkan 2 arkadaş
-Karşıya koşarak geçmek isteyen çocuğa otomobilin çarpması
-Aracın durması ve sürücünün araçtan inmesi
-Kalabalık

( MERSİN )- Tarsus'ta caddenin karşısına geçmek isteyen kız çocuğu otomobilin çarpması sonucu yaralandı MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde caddenin karşısına geçmeye çalışan küçük kıza bir otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan arkadaşıyla çıkan R.K. adlı küçük kız birden karşıya geçmek için koşmaya başladı.
Bu sırada E.K.K'nın kullandığı 33 NRG ... plakalı otomobil küçük kıza çarptı. Küçük kız takla atarak yere düştü. Aracı durduran E.K.K. koşarak küçük kız çocuğunun yanına gelip, telefonla 112'yi arayarak ambulans istedi. Hastaneye kaldırılan R.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (ERY-
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