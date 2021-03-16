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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada

Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

Çarpma Anı Spor Kompleksi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlar

( SAKARYA )- Kazada araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı SAKARYA

- Sakarya’nın Sapanca ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olay sonrası araçta sıkışan 1 kişi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, Sapanca ilçesi Akçay Mahallesinde bulunan spor kompleksi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçay istikametine ilerlemekte olan E.S. idaresindeki 54 BT 271 plakalı pikap ile karşı istikametten gelmekte olan B.M. idaresindeki 15 PV 668 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan T.A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı T.A. sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; normal şeridinde gitmekte olan pikaba, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen aracın çarpma anı yer alıyor. (BCT-
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