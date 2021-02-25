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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

-Kaza yerinde yolda yatan yaralı motosiklet sürücüsü
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Kaza yapan otomobil
-Kaza yapan motosiklet
-Yaralının sedyeye konulması
-Yaralının akrabası kadının ağlaması
-Sedye ile ambulansa taşınması
-Ambulansa konulması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çıkış yönetimindeki 55 RV 582 plakalı otomobil ile Serhat Özel idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan sürücüsü Serhat Özel yaralandı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Serhat Özel, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ile motosikletin çarpışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
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