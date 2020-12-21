Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu

Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu

aracın köpeğe çarpması

Sokak Köpeği Güvenlik Kamerası Sokak Köpekleri Aşırı Hız Sokak Hayvanları 

-araç çarpan köpeğin yanına diğer köpeklerin gelmesi
-Güvenlik Kamerası
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- İstanbul’da sokak köpeğine çarpan otomobil sürücüsü kaçtı İSTANBUL

- Aşırı hızla seyir halindeki otomobil sürücüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkiyle savrulan köpeğin yardımına diğer sokak hayvanları koşarken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Ataşehir’de Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan parkı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre aracıyla aşırı hızla seyir halindeki sürücü yoldan geçen karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpeğin yardımına diğer sokak köpekleri koştu. Akıllara durgunluk veren kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonucu kazaya karışan araç sürücüsü yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı. Olay güvenlik kamerasında Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği ve plakası belirsiz otomobil sürücüsü, sokak köpeğine çarptıktan sonra arkasına bakmadan hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Çarpmanın eksiyle savrulan sokak köpeğinin yardımına diğer sokak hayvanlarını koşuyor. Olay yargıya taşındı Ataşehir’de sokak hayvanları gönüllüsü Yeşim Çakıcı, "Ataşehir’de sokak hayvanlarını koruma gönüllüsüyüm. Geçen hafta bakmış olduğum sokak köpeğimi araba ezdi ve kaçtı. Ben şahıslardan şikâyetçi oldum, hemen yakalandılar zaten ve olay yargıya taşındı. Ben köpeğin tedavi masraflarını ödenmesi için talepte bulundum, şahısta kabul etti ama ne zaman köpeğin tedavisinin yaptırılacağını bilmiyorum. Büyüklerimizden sokak hayvanlarına değer vermek adına destek bekliyoruz. Onları bir mal olarak değil de, can olarak görmelerini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları konusunda kulübe ve mama desteğinde bulunsun ve yardımcı olsunlar kendi çabalarımızla olmuyor” diye konuştu.
(MÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hız Konusunda Birbirleriyle YarışıyorlarHız Konusunda Birbirleriyle Yarışıyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement