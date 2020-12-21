Otomobil çarpan köpeğin yardımına diğer köpekler koştu

-araç çarpan köpeğin yanına diğer köpeklerin gelmesi

-Güvenlik Kamerası

-Röportaj

-Detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- İstanbul’da sokak köpeğine çarpan otomobil sürücüsü kaçtı İSTANBUL



- Aşırı hızla seyir halindeki otomobil sürücüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkiyle savrulan köpeğin yardımına diğer sokak hayvanları koşarken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Ataşehir’de Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan parkı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre aracıyla aşırı hızla seyir halindeki sürücü yoldan geçen karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine çarparak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpeğin yardımına diğer sokak köpekleri koştu. Akıllara durgunluk veren kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması sonucu kazaya karışan araç sürücüsü yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı. Olay güvenlik kamerasında Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği ve plakası belirsiz otomobil sürücüsü, sokak köpeğine çarptıktan sonra arkasına bakmadan hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Çarpmanın eksiyle savrulan sokak köpeğinin yardımına diğer sokak hayvanlarını koşuyor. Olay yargıya taşındı Ataşehir’de sokak hayvanları gönüllüsü Yeşim Çakıcı, "Ataşehir’de sokak hayvanlarını koruma gönüllüsüyüm. Geçen hafta bakmış olduğum sokak köpeğimi araba ezdi ve kaçtı. Ben şahıslardan şikâyetçi oldum, hemen yakalandılar zaten ve olay yargıya taşındı. Ben köpeğin tedavi masraflarını ödenmesi için talepte bulundum, şahısta kabul etti ama ne zaman köpeğin tedavisinin yaptırılacağını bilmiyorum. Büyüklerimizden sokak hayvanlarına değer vermek adına destek bekliyoruz. Onları bir mal olarak değil de, can olarak görmelerini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları konusunda kulübe ve mama desteğinde bulunsun ve yardımcı olsunlar kendi çabalarımızla olmuyor” diye konuştu.

(MÇ-



loading...