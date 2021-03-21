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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobil bir anda alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Otomobil bir anda alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Otomobilin alev aldığı anlar kamerada

( KIRIKKALE )- Esnaflar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti KIRIKKALE

Bild Kamera Güvenlik Kamerası 


- Kırıkkale’de park halindeki otomobilin bir anda alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kırıkkale'de kent merkezindeki bir cadde park halinde duran otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Yoldan geçen bir vatandaş panikle otomobilin kapısını açarak içeride kimsenin olup olmadığına baktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki esnaflar yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. (HA-KA
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