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Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

Otomobil aydınlatma direğine çarptı, kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu

Kazaya karışan araçtan cep telefonu görüntüsü

Sağlık Ekibi Belediye Başkanı Geçmiş Olsun Cep Telefonu Aydınlatma Direği 

-Olay yerine yardım amaçlı gelen Bahçelievler belediye başkanından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şirinevler E-5 yanyolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazazedelerin yardımına ise kazayı gören Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır koştu. Olay, saat 22:00 sıralarında E-5 Karayolu Şirinevler mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Aracın sürücüsü kazada hafif şekilde yaralanırken, araçtaki diğer iki kişi yara almadı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibinin ayakta müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazazedelerin yardımına belediye başkanı koştu Olay yerinden tesadüfen geçen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da yardım etmek amacıyla aracından inerek kazazedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. trafik, itfaiye ekiplerinin devrilen direği ve ağır hasarlı aracı olay yerinden kaldırmasıyla birlikte normale döndü.
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