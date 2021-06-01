Otomobil 8 aylık hamile kadına böyle çarptı

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( ANKARA -ÖZEL) ANKARA



- Ankara'nın Sincan ilçesinde hamile bir kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Zeki Uğur caddesi üzerinde S. A. isimli 8 aylık hamile bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Y.C.'nin kullandığı 06 BC 1833 plakalı otomobil çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

