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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil 8 aylık hamile kadına böyle çarptı

Otomobil 8 aylık hamile kadına böyle çarptı

Kaza anından güvenlik kamerası görüntüleri

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Hamile Kadın 

-olay yerinden görüntü
-detaylar

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde hamile bir kadına otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Zeki Uğur caddesi üzerinde S. A. isimli 8 aylık hamile bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Y.C.'nin kullandığı 06 BC 1833 plakalı otomobil çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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