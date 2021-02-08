Otobüste saldırıya uğrayan tesettürlü kadının kardeşi konuştu

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( İZMİR )- Sedat Gülbakan: "Hala etkisi üzerinde, hala atlatabilmiş değil"- "Hepimiz çok üzgünüz, keşke olmasaydı; ama bizde bu şekilde olduğu için yıprandık" İZMİR



- İzmir'in Menemen ilçesinde, belediye otobüsünde tesettürlü bir kadının önce sözlü daha sonra fiziki tacize uğramasının ardından şahıs tutuklanırken, olaya ilişkin tesettürlü kadının kardeşi konuştu.

Sedat Gülbakan, “Hala etkisi üzerinde, hala atlatabilmiş değil. Hepimiz çok üzgünüz, keşke olmasaydı” dedi.

Olay, Menemen ilçesinde 5 Şubat saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsüne binen tesettürlü K.Ö. (47) isimli kadının yanına, daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir adam geldi. Bu sırada E.Ç., iddialara göre K.Ö. adlı kadına sözlü tacizde bulunup, “Nasıl böyle bir kıyafet giyersin. Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı giyindin. Bu şekilde giyinemezsiniz” dedi.

Bu sırada kadına fiziki tacizde bulunan adama hemen diğer yolcular müdahale etti.Olay anı güvenlik kamerasındaÖte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde E.Ç., belediye otobüsünde yolculuk sırasında yerinde kalkıyor ve telefonla konuşan tesettürlü kadının yanına gidiyor. İddialara göre bu sırada tesettürlü kadını önce sözlü taciz eden E.Ç., kadına fiziki tacizde de bulunuyor. Daha sonra ise hemen tartışmanın arasına yolcular giriyor ve adamı uzaklaştırıyor.Yaşanan bu olayın ardından ise kadın, E.Ç hakkında şikayette bulunmuş, şahıs daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.Kardeşi konuştu: “O anda kısa süreli bir şok geçiriyor ablam”Olaya ilişkin K.Ö.’nün kardeşi Sedat Gülbakan konuştu.

Gülbakan, olayı anlatarak, “Ablam belediye otobüsüne binip akraba ziyareti yaparken bir anda saldırıya uğruyor. Menemen’den binip Koyundere civarına yaklaşınca, karşısında saldırıyı gerçekleştiren kişi yanımdaki bayana bir anda kalkmasını istiyor. O sırada saldırıyı gerçekleştiren şahıs, ayağa kalkıp pozisyonuna alıyor ve yumruklarla bir anda saldırmaya başlıyor. Saldırırken, ‘Nasıl böyle bir kıyafet giyersin. Atatürk ilke ve inkilaplarına aykırı giyindin. Siz bu şekilde giyinemezsiniz’ diyerek vurmaya çalışıyor. O anda kısa süreli bir şok geçiriyor ablam. Polis memurları aranıyor. Polis geldikten sonra direk hastaneye götürülüyor ve darp raporu alınıyor. Darp raporundan sonra karakola gidiliyor ve ifadeler alınıyor” dedi.

“Hepimiz çok üzgünüz, keşke olmasaydı”Kardeşinin psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Gülbakan, şöyle devam etti:“Bir gün boyunca kendine gelemedi, biz sürekli yanında bulunduk. Konuşurken bile bazen kekeme bir şekilde konuşuyor. Hala etkisi üzerinde, hala atlatabilmiş değil üzerinden iki gün geçmesine rağmen. Hepimiz çok üzgünüz, keşke olmasaydı; ama bizde bu şekilde olduğu için yıprandık.”



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