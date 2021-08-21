Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı

Otobüs şoförü, yola giren yavru köpeği ezilmekten böyle kurtardı

-Olayın güvenlik kamerası görüntüleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Belediye Otobüsü Kamera Güvenlik Kamerası Emniyet Şeridi Irak 


- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde D100 Karayolu'na giren yavru köpeği, belediye otobüsü şoförü yoldan alarak ezilmekten kurtardı. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Hat 240’ numaralı belediye otobüsü ile sefere çıkan Serkan Yaman Sukay, D100 Karayolu, İzmit istikametinde seyir halindeyken yavru köpeğin yola girdiğini fark etti. Aracını emniyet şeridinde durduran Sukay, otobüsten inerek yavru köpeği yoldan alarak ezilmekten kurtardı. Yavru köpeği yol kenarına bırakan Sukay, daha sonra otobüse binerek yola devam etti. O anlar ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yolun ortasında koştuğu görülüyor. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak köpeği yoldan alıyor. (MK-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı