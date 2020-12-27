Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

-Rahatsızlanarak bayılması

-Yolcuların müdahale etmesi

-Otobüsün gitmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kadının ambulansa bindirilmesi

-Otobüs şoförünün konuşması

-Detay



( KONYA -ÖZEL) KONYA



- Konya’da belediye otobüsü şoförü Faruk Bayram, otobüste fenalaşan yolcuyu güzergahında çıkarak hastaneye yetiştirdi. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü merkez Meram ilçesi Hocafakıh Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 numaralı Hocafakıh seferini yapan otobüste 25 yaşlarında bir kadın rahatsızlanarak yere düştü. 42 DLG 11 plakalı otobüsü kullanan şoför Faruk Bayram, kadının kendinde olmadığını görünce güzergah dışına çıkarak hastayı Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine götürdü. Bu sırada diğer yolcular ise fenalaşan kadınla ilgilendi. Yaşanan anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde fenalaşan yolcunun yere düşmesi, yolcuların hastayla ilgilenmesi ve ambulansa bindirilmesi yer alıyor. “Aldığımız eğitimlere göre hareket ettim” Otobüs şoförü Faruk Bayram, “Yolcumuz aniden bayılarak yere düştü. Yolcuların uyarmasıyla dikiz aynasından baktım yolcunun düştüğünü gördüm. Otobüsü sağa çektim ve hastanın durumuna baktım. Daha sonra ambulans geç gelebilir diye direkt güzergah dışına çıkarak hastanenin acil servisine gittim. Yolcuyu sağlıkçı arkadaşlara emanet ettim” dedi.

Bu tür durumlara karşı belirli aralıklarla eğitim aldıklarını ve verilen eğitime göre hareket edip olay anında heyecan yaşamadığını ifade eden Faruk Bayram, “Benim yaptığımı herhangi bir şoför arkadaşımız da yapabilirdi. Onun için bu konu hem sevindirici hem üzücü bir olay. Çünkü hastalanması kötü ama şifasını bulması sevindirici. Sevinç ve üzüntü arasında ince bir çizgide gidip geliyoruz” dedi.

(RÇ-



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