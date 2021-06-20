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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı

- Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerası

Hastane Güvenlik Kamerası Yolcu Otobüsü Aşırı Hız Direksiyon 

-Kaza sonrası
-Detay

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Pakistan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yolcular metrelerce savrulurken, en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Pakistan’ın Karaçi kentinde aşırı hızla seyreden yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 6 yolcunun yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu otobüste sıkışan yolcuların ekipler tarafından çıkarıldığı bildirildi.
Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün üstünde seyahat eden yolcuların otobüsün devrilmesi sonucu savrulduğu görülüyor.
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