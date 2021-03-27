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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı

Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Kamera Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Şampiyon Bisiklet 

-OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI ANIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
-YOĞUM BAKIMDA YATTIĞI ANIN GÖRÜNTÜSÜ
-YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTIKTAN SONRA KOŞU YAPAN GENÇTEN GÖRÜNTÜ
-GENCİN ANTRENMAN YAPMASINDAN GÖRÜNTÜ
-MUSTAFA TÜYSÜZ RÖP.
-ANTRENÖR YILMAZ KAYA RÖP.

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Genç yaşında hayatı karardı, yılmadı sporla hayata bağlandı- Bisikletli gencin hayatının karardığı ân güvenlik kamerasına yansıdı BURSA

- Bursa'da ters yönden giden otobüsün çarptığı genç, uzun süre kaldığı yoğun bakımdan çıkarak hayata sporla bağlandı. Engelli haliyle koşulara katılan genç bu koşularda derece elde etti. Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletiyle spor yapan Mustafa Tüysüz'e, 3 yıl önce ters yöne giren E.M.A. idaresindeki 16 M 00160 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan genç sporcu 48 saat yoğun bakımda kaldı. Kazada çenesi ve omzu kırıldı, ayrıca bacağında kas kopuğu ve omuriliğinde kırık oluştu. 6 ay boyunca birinin yardımıyla yürüyebildi. Yürüyemez denilen genç, şimdi katıldığı koşularda derece alarak hayata sımsıkı tutundu. Sporun kendisine güç verdiğini söyleyen genç sporcu, spor sayesinde moral bulup hayata sımsıkı tutundu. Şimdi tek arzusu engelli raporu çıkartılıp bir iş bulup çalışmak. Hayatının tersten giden otobüsün çarpması sonucu karardığını ifade eden Mustafa Tüysüz (25), "Bana otobüs çarpana kadar neşe dolu bir insandım. Bir işim vardı. Elektrik ustası olarak çalışıyordum. 3 yıl önce bana ters yönden gelen otobüs çarptı ve 48 saat yoğun bakımda kaldım. Kazadan sonra 6 ay birinin yardımıyla yürüyebildim. Kazadan sonra çenem ve omzum kırıldı. Sağ bacağımda kas kopuğu vardı, omuriliğimde kırık olduğunu söylediler. Kaza geçirdikten uzun süre sonra evde çok sıkıldım. Kazadan bir yıl sonra koşulara başladım. En son katıldığım ve normal insanlarla yaptığım koşuda 3'üncülük elde ettim. Spor sayesinde hayata tutundum, tek isteğim engelli raporu çıkartıp çalışabileceğim bir iş bulabilmek. Kimse bana iş vermiyor. Bundan sonra da koşularda şampiyonluklar kazanmak istiyorum" dedi.
Antrenör Yılmaz Kaya, "Mustafa sporla hayata tutundu. Bundan sonra daha büyük başarılar elde edecek inşallah" şeklinde konuştu.

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