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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Oto hırsızlık şüphelisi 29 şahıstan 7'si tutuklandı

Oto hırsızlık şüphelisi 29 şahıstan 7'si tutuklandı

oto hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri,

Çalıntı Araç Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Hırsız Oto Hırsızlık 

-çalınan araçlardan görüntüler,
-şahıslarına adliyeye çıkarılması,
-çalıntı araçlar ile motosikletlerden görseller,

( GAZİANTEP )- Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı GAZİANTEP

- Gaziantep'te meydana gelen 10 motosiklet ve 8 oto hırsızlığı olayları ile ilgili 29 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, bir şüphelinin hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-19 Mart 2021 tarihleri arasında kent merkezinde meydana gelen 10 motosiklet ve 8 oto hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, motosiklet ve oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili 29 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 7'si adli mercilerce tutuklanırken, bir şüpheli şahsın ise hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. (SVY-
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