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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Oto galerinin camını kırıp 500 bin liralık lüks aracı böyle çaldılar

Oto galerinin camını kırıp 500 bin liralık lüks aracı böyle çaldılar

Hırsızlık anı güvenlik kamerası

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-Dükkanın dışından detay

( BURSA )- 500 bin liralık otomobilin çalınma anı kameralara yansıdı BURSA

- Bursa'da kimliği belirsiz kişiler oto galerinin camını kırdıktan sonra içeride bulunan 500 bin liralık otomobili alıp kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gece Merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya Yolu'ndaki oto galerinin alarmının çalmasının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri galerinin camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti. Olay yerine gelen iş yeri sahibi ofisinin dağıldığını ve galeride bulunan 500 bin liralık otomobilin çalındığını belirtikten sonra, polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin ilk olarak camı tornavida ile kırıp içeri girdikleri ve sonrasında otomobilin anahtarını alıp lüks otomobili çalarak kayıplara karıştıkları öğrenildi. Güvenlik kameralarında şüphelilerin eşkalini belirleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
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