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Otel çalışanına silahlı saldırı...Dehşet anları kamerada
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Otel çalışanına silahlı saldırı...Dehşet anları kamerada

Otel çalışanına silahlı saldırı...Dehşet anları kamerada

Silahlı saldırı anı

Hastane Otel Görevlisi Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Saldırı 

-Yaşanan boğuşma
-Saldırganların kaçması

( İSTANBUL )- Beyoğlu'nda çalıştığı otelin merdivenlerine oturan şahıs, silahlı 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı- Bacağından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı İSTANBUL

- Beyoğlu'nda çalıştığı otelin kapısının önünde oturan şahıs, üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan şahıs bacaklarından yaralanırken. saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay saat 01.00 sıralarında Tarlabaşı'nda bulunan bir otelin kapısının önünde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı otelin kapısı önünde oturan Erol Sarıahmet'in (33) yanına üç kişi geldi. Saldırganlardan ikisi silahını çekerken, neye uğradığını şaşıran Sarıahmet saldırganlara karşı koymaya çalıştı. Boğuşma sırasında tabancanın biri yere düşerken diğer şüpheli ise ateş açtı. İki bacağından yaralanan talihsiz adam yere yığılırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Sarıahmet hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaşananlar ise otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kapı önünde oturan şahsın yanına üç kişinin yanaştığı, silah doğruluğu, otel görevlisinin ise saldırganlara direndiği, boğuşma sırasında bir silahın yere düştüğü, bir kişinin de silahla ateş açtığı ve ardından saldırganları kaçtığı yer alıyor. (RU-
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