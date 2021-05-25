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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
OSMANİYE- Motosikletten ve evden hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE- Motosikletten ve evden hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı

- Şüphelinin motosikletten cep telefonunu alıp kaçması - Şüphelinin evden çaldığı eşyaları götürmesi Osmaniye 'de motosikletten ve evden hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de motosikletten cep telefonu ve evden çeşitli eşyalar çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde park halindeki motosiklette bulunan cep telefonunun, Kurtuluş Mahallesi'ndeki evden de kaynak makinesi, matkap ve zeytinyağı çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.İki olayla ilgili güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, H.K. ve S.D.C. olduğunu belirlediği zanlıları gözaltına alındı.Hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak Makinesi Güvenlik Kamerası Zeytinyağı Hırsız Cep Telefonu 

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