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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna 3 tutuklama

Şahısların adliyeye getirilmesi

Savaşçı Çatışma Yılbaşı Terör Örgütü 

-Genel görüntüler
-Adliyeden detay görüntüler

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Aralık tarihinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesi için operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.M. ile silahlı savaşçı olarak faaliyette bulunan Y.A. ile H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ikametgahlarından yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.
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