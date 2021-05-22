Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Osmaniye’de bisiklet hırsızlığı kamerada

Osmaniye’de bisiklet hırsızlığı kamerada

Şahsın bisiklete doğru yürümesi

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız 

-Şahsın bisikleti çalması
-Şahsın bisikletle uzaklaşması

( OSMANİYE ) - OSMANİYE

- Osmaniye’de bir sitenin bahçesinde bulunan bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kamaralara ardından polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi 8572 Sokak’ta bulunan bir sitenin içerisinde bulunan apartmanın önündeki bisikletin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sokak üzerinde keşif yaptıktan sonra bisikleti çalan şahsın M.C.G. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 yaşındaki M.C.G. isimli şüpheli şahıs Çocuk Şube’sine teslim edildiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement