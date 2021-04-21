Osmaniye’de bebek arabası hırsızlığı kamerada

-Şahsın bebek arabasını alamsı

-Şahsın binadan çıkışı



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye'de bir apartmanda bulunan dairenin önünden bebek arabasını çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kameralara ardından polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 8 Nisan günü Alibekirli Mahallesi’nde bir apartmanda meydana gelen hırsızlık olayında, dairesinin giriş kapısının önüne koyduğu bebek arabasının yerinde olmadığını fark eden ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İzlenen görüntülerden bebek arabasını M.Ö. isimli şahsın çaldığını belirleyen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından şahsı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan M.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



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