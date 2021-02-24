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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
OSMANİYE - Bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANİYE - Bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

- Bahçe kapısı hırsızlığı güvenlik kamerasında - İki şüphelinin bahçe kapısını alarak el arabasına koyma anı Osmaniye 'de bahçe kapısının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Gözaltına alınan 2 zanlı, serbest bırakıldıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de iki şüphelinin, bir evin bahçe kapısını sökerek el arabasıyla götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir evin sahibi, bahçe kapısının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.Ekipler, şüpheliler H.G. ve G.G'nin bahçe kapısını yerinden söküp, daha sonra el arabasına koyarak götürdüğünü tespit etti.Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Avcılık Irak 

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