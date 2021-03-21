Osmangazi’den Orhangazi’ye çocuk parkı

-eğlenen çocuk detayı

-Orhangazi belediyesinin ziyaret detayları

-osmangazi belediye başkanı mustafa dündar röp

-orhangazi belediye başkanı röprotajı

-kurdele kesilmesi

-parkın açılışı



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın Orhangazi ilçesindeOsmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Çocuk Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Osmangazi’nin 136 mahallesine her alanda hizmet götüren Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın farklı noktalarındaki ihtiyaçların karşılanması için de destek veriyor. Hizmette sınırları aşan Osmangazi Belediyesi, son olarak Orhangazi ilçesine çocuk parkı kazandırdı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, park açılışı için gittiği Orhangazi’de ilk olarak Orhangazi Belediyesi’ni ziyaret etti. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, makamında ağırladığı Başkan Mustafa Dündar’a, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Yunus Şahin ve Bülent Hamdi Cingil’in de yer aldığı ziyaretin ardından yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Çocuk Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

“Mustafa Dündar Başkanımıza teşekkür ediyorum” Osmangazi Belediyesi’nin Orhangazi halkının gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, kendisini ziyaret ettiğimizde bizlere ‘Sizler için yapabileceğimiz bir şey var mı? diye sordu. Bizler de kendisine bir çocuk parkı ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bu konuda hemen gerekli talimatları vererek çocuk parkımızla ilgili gerekli desteği bize sağladı. Kısa süre içerisinde de parkımızın yapımını tamamlayarak Orhangazi’mize kazandırdılar. İlçemize güzel bir eser kazandırmanın mutluğunu yaşıyoruz. Mehmet Akif Ersoy Çocuk Parkı ismini verdiğimiz parkımız çok güzel, çok nezih bir park oldu. Sevgili başkanımıza ilçe halkım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Orhangazi ilçemize hayırlı olsun” Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’nin adını taşıyan ilçeye güzel bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Orhangazi ilçemize güzel bir park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Parkımıza da Mehmet Akif Ersoy ismi verilmiş. Atıl durumda olan alanı değerlendirerek çocuklarımıza oyunlar oynayarak enerjilerini atacağı güzel bir park, mahalle halkımıza ise bir araya gelebilecekleri güzel bir alan kazandırmış olduk. Orhangazi ilçemiz içini hayırlı olsun” diye konuştu.

Açılıştan sonra parktaki çocuklarla sohbet edip onları salıncakta sallayan Dündar ve Aydın, ardından beraberindekilerle birlikte bir süre Orhangazi’yi gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. (SD-Y)



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