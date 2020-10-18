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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Ordu'da feci kaza kamerada...Kaldırımda duran vatandaşa çarptı

Ordu'da feci kaza kamerada...Kaldırımda duran vatandaşa çarptı

Olay yerinden görüntü

Kamera Kaydı Elektrik Direği Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Direksiyon 

-Direğe çarpan kamyonet
-Yerde yatan yayanın cesedi
-Kaza anının kamera kaydı
-Ölen şahsın fotoğrafı

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaza yapan araç kaldırıma çıkarak yayanın ölümüne sebep oldu. Kaza, Ordu'un Ünye ilçesi Akkuş-Niksar karayolu Veteriner mevkisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 52 K 6765 plakalı kamyonet Ünye'den Akkuş istikametine seyir halindeyken, önündeki aracı sollarken tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan 58 AG 961 plakalı araca çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan yaya Cevat Ağcık'a (35) ve elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya Cevat Ağcık olay yerinde hayatını kaybetti. Ağcık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise, güvenlik kamerası tarafından saniye sabniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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