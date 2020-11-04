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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Önce sevdi sonra çaldı; o anlar kameraya böyle yansıdı

Önce sevdi sonra çaldı; o anlar kameraya böyle yansıdı

INEGOL KOPEK CALMA KLİBİYLE KAFEYE GECİLDİ

Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Göreme Polis Ekipleri 

-ŞAHSIN KÖPEĞİ SEVME ANI, ÇALMA ANI VE ARABAYA BİNDİRME ANI

( BURSA )- İşyerinin önünde bağlı olan Alman kurt köpeğini böyle çaldı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde işyerinin önünde bağlı olan Alman kurt köpeğini çalan hırsız saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Şahıs çaldığı köpeği geldiği otomobile bindirerek kayıplara karıştı. Olay Ertuğrulgazi Caddesi 5. Sokakta meydana geldi. Erhan K ait Alman Kurt Köpeği işyerinin önünde bağlı olduğu sırada henüz kimliği belirsiz bir erkek şahıs köpeğin yanına geldi. Köpeği seven şahıs bir sürede sonra etrafı kontrol ederek köpeği alıp kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen köpeğin sahibi köpeği göremeyince güvenlik kamera görüntüleri izledi. Kamera görüntülerinde bir erkek şahıs tarafından köpeğin çalındığı görünce şok oldu. Erhan K. durumu polis ekiplerine haber verdi. Şimdi her yerde güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. (SA-MŞ)
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