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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Önce güvenlik kamerasına sonra jandarmaya yakalandılar

Önce güvenlik kamerasına sonra jandarmaya yakalandılar

Güvenlik kamerası görüntüleri

Fındık Toplama Jandarma Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Şüphelilerin araçla gelmesi
-Eve baktıktan sonra tarım aletlerini çalması

( SAKARYA )- Hakim karşısına çıkarılan 2 hırsız tutuklandı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde çeşitli tarım aletlerini çalan iki hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi ve çevre mahallelerde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen hırsızlık olayları hakkında jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren E.Y. ve C.Ş.’i tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından, düzenlenen operasyonla Söğütlü ilçesinde suçüstü yakalanan iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada çaldıkları belirlenen tırpan ve fındık toplama motoru ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin araçla gelmesi, evin içine bakması ve daha sonrasında ise tarım aletlerini çalarak uzaklaşması yer aldı. (OK-BCT-
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