Önce boyadılar sonra vurdular

--Emniyet şeridi çekilmesi

--Olay yerinden detaylar

--Ömer Helvacı’nın olay yerine düşen beresi ve kanlı maskesi

--Güvenlik kamerası boyanan esnaf Hasan Taşkaya röportajı

--Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından detaylar

--Boyanan kameralardan detaylar

--Olayı gören esnaf Ahmet Yılmazın röportajı

--Şehitkamil Devlet Hastanesi acilinden detaylar

--Acil önünde bekleyen Ömer Helvacı’nın yakınlarından detaylar



( GAZİANTEP -ÖZEL)- Seyyar satıcıya saldırıda şok eden detay- Saldırıdan önce olay yerindeki 16 kameranın ayakkabı boyası ile boyandığı ortaya çıktı- Yaralı seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı GAZİANTEP



- Gaziantep’te sokakta tablada oyuncak satan esnaf Ömer Helvacı’ya 2 kişinin pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

Olay yerini ve çevresini gören 16 kameranın saldırıdan önce ayakkabı boyası ile boyandığı ortaya çıkarken, yaralı haldeki seyyar satıcı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İddiaya göre, Gaziantep’te seyyar satıcılık yapan 3 çocuk babası Ömer Helvacı (63) akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Aydın sokakta kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Akşam saatlerinde tablasını toplayan Helvacı, sattığı oyuncakları deposuna koyduktan sonra 2 sokak ötede olan evine gitmek için yürümeye başladı.

Sokakta köşe başınra gelen Helvacı, kendisine yaklayan 2 kişinin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet eden Helvacı, kanlar içerisinde yere düşerken, saldırganlar ise hızla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki esnafın ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Helvacı’ya ilk müdahaleyi yaptı. Helvacı, ambulansla Şehitkamil devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polisler ise bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Polise boya şoku Tedavisi süren Helvacı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise büyük bir şok ile karşılaştı. Daha önce kamera kırma, yönünü çevirme gibi bir çok kez güvenlik kameralarını etkisiz hale getirildiğine şahit olan ekipler, ilk kez ayakkabı boyası ile kameraların görüş açısının engellendiğine şahit oldu. Saldırganların eşkal ve kimliğini belirlemek için olay yerinde inceleme yapan ekipleri, olay yerini gören 16 güvenlik kamerasının da ayakkabı boyası ile boyandığını belirledi. Ekipler genişlettiği incelemelerde güvenlik kamerası merceklerinin gece saat 02.00 sularında mahalleye gelen maskeli 2 kişi tarafından siyaha boyandığını tespit etti. Saldırı öncesinde gelen 2 kişi kameraları boyadı Olayın yaşandığı sokakta bulunan esnaflardan Hasan Taşkaya, saldırıdan sonra kameraya baktıklarını söyledi.



Kamera görüntülerinin bulanık olduğunu aktaran Taşkaya, “İşyerinin kamerasına baktık bir tanesi bulanık görünüyordu. Zaten o kamera yaklaşık 5 metre yükseklikte. Apartmanın kamerasını ev sahibi temizlemeye çalıştı ama olmadı. Ardından yandaki dükkan da 2 kameralarının boyandığını gördü. Çevrede bulunan bütün dükkanların kameraları artık neyle yapılmışsa boyanmış. Birde silinmiyor. Biz kameraların boyandığını az önce fark ettik. Kamera görüntülerini inceledik. Gece saat 02.10 civarlarında yüzleri görünmeyen 2 kişi gelip kameraları boyuyor” dedi.

Saldırı esnasında dükkan olduğunu söyleyen esnaf Ahmet Yılmaz ise saldırıya uğrayan Helvacı’nın tablasını toplayıp deposuna koyduğunu gördüğünü belirtti.

Ardından silah sesini duyduğunu anlatan Yılmaz, “Pompalı tüfekle sıktılar. Bir kere sıktılar bir daha sıktılar. Dışarıya çıktığımda kafası yarılmıştı. Kan geliyordu. Olay yerine düştü. Sokakta tablacılık yapardı” ifadelerini kullandı. Maske ile olay yerine geldiler Kameraları boyayanların eşkal ve kimliklerin tespiti için çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri, çevre güvenlik ve mobesa kameralarından saldırganlar yada kameraları boyayanlara ulaşmaya çalışıyor. Öte yandan yaralı Ömer Helvacı’nın yakınlarının ise seyyar satıcının herhangi bir husumetinin bulunmadığını belirtti.

(MAE-SD-



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