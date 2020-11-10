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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Omzundaki yüke rağmen saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu - OSMANİYE

Omzundaki yüke rağmen saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu - OSMANİYE

- İşçinin omzundaki çuvalla saygı duruşunda bulunduğu anlarOmzundaki yüke rağmen saat 09.05'te saygı duruşunda bulunduOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de bir işçinin, omzunda 35 kilogramlık biber çuvalı taşımasına rağmen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı nedeniyle saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kadirli Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde çalışan Mehmet Ali Bıçakçı (49), biber çuvallarını taşıdığı sırada saatlerin 09.05'i göstermesiyle sirenler çaldı.Bıçakçı, o anda omzunda 35 kiloluk biber çuvalı bulunmasına rağmen saygı duruşunda bulundu.İşçinin, omzundaki yüke rağmen Atatürk'e saygı duruşunda bulunması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saygı Duruşu Kamera Güvenlik Kamerası 

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