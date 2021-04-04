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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Ölümden kurtaran manevra kamerada

Ölümden kurtaran manevra kamerada

Aracın yaptığı manevra

Kamera Güvenlik Kamerası 

-Kayaların görüntüsü
-Araç sahiplerinin yoldaki kayalara bakması

( ARTVİN -ÖZEL)- Artvin'de tünel girişinde yamaçtan kopan taş ve kayaları gören kamyonet sürücüsü ölümden yaptığı manevra ile son anda kurtuldu ARTVİN

- Artvin’de seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçalarını görerek yaptığı manevra sayesinde son anda ölümden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Artvin-Erzurum Karayolu 10. kilometresi Kalburlu köyü mevkiinde bulunan tünel girişinde geçtiğimiz günlerde yamaçtan kopan kaya parçaları karayolu üzerine düştü. O anda yolda seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü saniyelerle kayaların altında kalmaktan yaptığı manevrayla kurtuldu. (AG-ÖS-Y)
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