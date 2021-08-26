Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ölüm, eve dönüş yolunda iki otomobilin çarpmasıyla geldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ölüm, eve dönüş yolunda iki otomobilin çarpmasıyla geldi

Ölüm, eve dönüş yolunda iki otomobilin çarpmasıyla geldi

Kaza sonrası panik anları (Cep telefonu)

Hastane Cenaze Güvenlik Kamerası Yaya Geçidi Eve Dönüş 

-Kaza sonrası panik anları vatandaşların koşması (güvenlik kamerası)
-Polisin olay yerinde incelemesi detay
-Kazaya karışan araç detay
-Olay yeri detay
-Ölen adamın fotoğrafı

( ANTALYA )- Biri çarpıp yere düşürdü, diğeri altına alıp sürükledi- Antalya’da işten çıkarak eve gitmek isteyen adama ardı ardına iki otomobil çarptı- Vatandaşların otomobil altında kalan adamı çıkarmak için gösterdiği çaba güvenlik kameralarına yansıdı- Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti ANTALYA

- Antalya’da bir otelde bahçıvan olarak çalışan ve akşamüzeri işten çıktıktan sonra servisten inerek yaya geçidinden geçmek isteyen adama önce bir otomobil çarpıp yere düşürdü, ardından bir başka otomobilin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavşak sisteminde çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk (67), yolun karşısına geçmek istedi. Karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan Mehmet Soytürk’e önce sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Soytürk’ü yandan geçen Arif Y. idaresindeki 07 ARA 101 plakalı başka bir otomobil altına aldı ve yaklaşık 10 metre sürükledi.Hastanede hayatını kaybettiSoytürk’ün aracın altında kaldığını gören diğer sürücüler ve esnaf hemen yardıma koştu. Feci şekilde yaralanan adam, otomobilin altında çıkarıldı. Çağrılan 112 ekipleri tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan Soytürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Panik anları güvenlik kamerasındaÖte yandan kaza sonrasında yaşanan panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde vatandaşların aracın altında kalan adamı çıkarmak için koşturduğu görüldü.
Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırılan Mehmet Soytürk’ün cenazesi kardeşi ve kuzeni tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Kumluca ilçesine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı