Ölüm, eve dönüş yolunda iki otomobilin çarpmasıyla geldi

-Kaza sonrası panik anları vatandaşların koşması (güvenlik kamerası)

-Polisin olay yerinde incelemesi detay

-Kazaya karışan araç detay

-Olay yeri detay

-Ölen adamın fotoğrafı



( ANTALYA )- Biri çarpıp yere düşürdü, diğeri altına alıp sürükledi- Antalya’da işten çıkarak eve gitmek isteyen adama ardı ardına iki otomobil çarptı- Vatandaşların otomobil altında kalan adamı çıkarmak için gösterdiği çaba güvenlik kameralarına yansıdı- Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti ANTALYA



- Antalya’da bir otelde bahçıvan olarak çalışan ve akşamüzeri işten çıktıktan sonra servisten inerek yaya geçidinden geçmek isteyen adama önce bir otomobil çarpıp yere düşürdü, ardından bir başka otomobilin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavşak sisteminde çalıştığı otelin servisinden inen Mehmet Soytürk (67), yolun karşısına geçmek istedi. Karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan Mehmet Soytürk’e önce sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Soytürk’ü yandan geçen Arif Y. idaresindeki 07 ARA 101 plakalı başka bir otomobil altına aldı ve yaklaşık 10 metre sürükledi.Hastanede hayatını kaybettiSoytürk’ün aracın altında kaldığını gören diğer sürücüler ve esnaf hemen yardıma koştu. Feci şekilde yaralanan adam, otomobilin altında çıkarıldı. Çağrılan 112 ekipleri tarafından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan Soytürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Panik anları güvenlik kamerasındaÖte yandan kaza sonrasında yaşanan panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde vatandaşların aracın altında kalan adamı çıkarmak için koşturduğu görüldü.

Antalya Adli Tıp Morgu’na kaldırılan Mehmet Soytürk’ün cenazesi kardeşi ve kuzeni tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Kumluca ilçesine götürüldü.

