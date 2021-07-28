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Ölesiye dayak yedi, hakkında dava açıldı, suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ölesiye dayak yedi, hakkında dava açıldı, suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı

Ölesiye dayak yedi, hakkında dava açıldı, suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı

Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü

Nüfus Cüzdanı Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Yaşlı Adam Tapu Dairesi 

-Saldırganın takip ettiği şahsı beklemesi
-Merdivenden inan yaşlı adamın önüne çıkması
-Yaşlı adama saldırıp yerlerde saldırıya devam etmesi
-Vatandaşların ayırması
-Polislerin gelmesi
-Davanın görüleceği Samsun Adliyesi dış görüntüsü
-Emin B.'nin olay sonrası morarmış gözlerinin fotoğrafı

( SAMSUN - ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da tapu dairesinde saldırıya uğrayan 67 yaşındaki yaşlı adam öldüresiye dayak yemesine rağmen, hakkında 'kendisine saldıran şahsı yaraladığı' iddiasıyla dava açıldı. Gerçekler ise güvenlik kamerası görüntüsünde ortaya çıktı ve yaşlı adamın yolunu kesen gencin saldırısına uğradığı gözler önüne serildi. Olay, Samsun'un Atakum İlçe Kaymakamlık binasında İlçe Tapu Müdürlüğünün bulunduğu katta geçen yıl eylül ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Emin Bulat nüfus cüzdanını değiştirmek için Atakum Kaymakamlığı binasındaki İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitti. Nüfus Müdürlüğünden vezneye harç parası yatırması istenilen Emin Bulat, vezneye para yatırmaya giderken İlçe Tapu Müdürlüğünün bulunduğu kata doğru merdivenlerden indiği sırada kendisini takip edip bekleyen 35 yaşındaki K.K.'nin saldırısına uğradı. K.K.'nin önce kafa attığı, ardından da yumruklarda saldırdığı Emin Bulat'ı ölümden çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Emin Bulat, kendisini darp eden K.K. hakkında şikayette bulundu. K.K. de darp raporu alarak Emin Bulat'ın kendisine saldırıp yaraladığını iddia etti. Olayın mağduru Emin Bulat ve K.K. hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasının 10 Kasım 2021 tarihinde Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görüleceği öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Emin Bulat'ın saldırıya uğramasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde darp edilen Emin Bulat'ın saldırıya uğradığı gözler önüne serildi. Bulat mağdur iken sanık olduğunu belirterek adaletin yerini bulmasını istedi. (MAY-
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