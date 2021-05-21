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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Okuldaki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı

Okuldaki hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı

hırsızın okula girme anlarından güvenlik kamerası görüntüsü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir okuldan yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi önce güvenlik kameralarına ardından da polise yakalandı. Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan 1 Kasım İlkokulu’nda okula ait elektronik cihazlar ve okul içerisindeki muslukların çalındığını fark eden okul yöneticileri durumu polise bildirdi. Olayın bildirilmesi ile harekete geçen ve hırsızlık olayının yaşandığı okulda incelemelerde bulunan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okula ait güvenlik kameralarının tüm görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik kaydı tek tek titizlikle inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin S.O.T. adlı kişi olduğunu belirledi. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli okuldan çaldığı malzemeleri doldurduğu çuvalla okulun bahçe duvarından atlayarak olay yerinden uzaklaşırken görülüyor. Görüntülerden yola çıkan polis hırsızlık olayının şüphelisi S.O.T.’nin sakladığı adresi belirleyerek şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.
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