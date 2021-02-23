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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Okulda saklanan çocuklar, paraları alıp örümcek adam gibi kaçtılar

Okulda saklanan çocuklar, paraları alıp örümcek adam gibi kaçtılar

hırsızlık anları

( BURSA ) BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Öğrenciler 


- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yaşları küçük 3 çocuk, okulda bulunan yardım kumbarasını kırarak içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. O ânlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar ikinci katın camından boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti. Olay Yenimahalle‘de bulunan Kocatepe Ortaokulunda meydana geldi. Henüz kimlikleri belli olmayan 3 çocuk, okulda kurs olduğu gün diğer öğrencilerin çıkışında okulda saklandı. Herkesin çıktığını gören çocuklar okulun içinde bulunan sınıfları tek tek gezerek değerli bir şeyler aradı. Küçük afacanlar daha sonra koridorda bulunan yardım kumbarasına gözlerine kestirdi. Asılı olan kumbarayı alan çocuklar, koridorda kumbarayı ayaklarıyla kırıp, içinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. Çocuklar ikinci katın camından boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti. Çocukların o anları ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri kayıplara karışan üç çocuğu arıyor. (SA-MŞ)
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