Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Oğlunu bıçaklayan adam pencereden atlayarak intihar etti

Oğlunu bıçaklayan adam pencereden atlayarak intihar etti

Sokaktan görüntü

İntihar Hastane Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

-Binadan görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçelievler’de üniversite öğrencisi olan oğluyla kavga eden adam oğlunu bıçakla yaraladıktan sonra evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Yaralanan oğlu ise tedavi altına alındı. Olay, saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Gümüş 1 Sokak’ta meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, baba A.K. üniversite öğrencisi olan oğlu Ö.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Baba ile oğlu arasındaki sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Baba A.K. oğlunu bıçak darbeleri ile yaraladıktan sonra 4’üncü katta bulunan evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. İntihar eden baba hayatını kaybetti İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri babasının bıçak darbeleri ile yaralanan Ö.K’yi ve baba A.K’yi hastaneye kaldırdı. Balkondan atlayarak intihar eden baba A.K’nin tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği, oğlunun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulunurken, polis ekipleri konunun aydınlatılması için çalışma başlattı. “Tartışmanın nedenini bilmiyoruz” Aynı sokakta yaşayan Adem Toker “Pencereden atlamış yani intihar etmiş. Aile içini falan bilmeyiz ama pencereden atlamış. Oğlu da yaralıydı tartışmışlar oğluyla ama nedenini bilmiyoruz. Kendisi de pencereden atlayıp bahçedeki deponun oraya düşmüş. Giderken yaşıyordu ama hastanede öldüğünü duyduk” şeklinde konuştu.
(FT- İD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı