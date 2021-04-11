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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Öfkeli genç, Rus kadının lüks aracını hurdaya çevirip cep telefonuyla da kaydetti

Öfkeli genç, Rus kadının lüks aracını hurdaya çevirip cep telefonuyla da kaydetti

Güvenlik kamera görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Servis Aracı Lüks Otomobil 

-Gencin araca sopayla saldırması
-Aracın camlarını indirmesi
-Tekme atması
-Cep telefonuyla da video kaydına alması
-Araçtan detaylar
-Zarar gören servis aracı
-Aktüel görüntüler
-Kadının aracını incelemesi
-Kırılan camlar
-Yerdeki araca ait paralar
-Aynalar detay
-Aracın önündeki göçükler
-Tamara Y. röportaj

( ANTALYA -RÖPORTAJ)- O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı- Araç sahibi Tamara Y.: “Normal insan bunu yapamaz” ANTALYA

- Antalya’da babasıyla tartıştığı ileri sürülen genç adam, sinirini babasının arkadaşı yerleşik Rus kadına ait 350 bin lira değerindeki lüks otomobil ve servis aracından çıkardı, o anları da cep telefonuyla kaydetti.
Öfkeli gencin sopa ve tekmelerle aracı hurda hale getirişi güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şahıstan şikayetçi olduğunu belirten kadın, “İki aracım da pert olmuş durumda Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz” dedi.
Olay, dün ayrı saatlerde Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde meydana geldi. 10 yıldır Antalya’da yaşayan yerleşik Rus Tamara Y. (32),komşularından oturduğu sitenin otoparkındaki otomobiline bir kişinin zarar verdiğini duydu. Otoparka inen Tamara Y., otomobilinin cam, far, aynalarının kırık olduğunu ve bir çok bölgesinde de göçükler olduğunu gördü. Neye uğradığını şaşıran kadın, otoparkın güvenlik kameralarını izleyip aracına zarar veren kişinin arkadaşının oğlu K. C. A. (24) olduğunu görünce ikinci bir şok yaşadı. Aynı gün içerisinde Muratpaşa Güzelbağ mahallesindeki kendi şirketine ait bir servis aracın da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrenen Tamara Y., polisi arayarak şikayetçi oldu. Aracı hurdaya döndürüp cep telefonuyla kayda aldı Gencin otomobile sopa ve tekmeyle zarar vermesi ise otoparkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sopayla otomobilin camlarını indiren gencin ardından tekmelerle zarar vermeye devam etmesi ve hurdaya dönen aracın son halini cep telefonuyla çektiği yer aldı. “Normal bir insan yapamaz bunu” İki araçta da ciddi zarar oluştuğunu belirten Tamara Y., “Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz. Şirketin bir aracını, bir de şahsi aracım vardı. Bu 350 bin liraydı, diğeri 200 bin civarında. İkisi de pert olmuş durumda. Kendi de telefona çekmiş. ” dedi.
(SM-
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