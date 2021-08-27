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Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

ADAMIN KOMŞUSU OLAN KADINLA TARTIŞMASI

Kamera Güvenlik Kamerası 

-ADAMIN KADINI ÖLDÜRESİYE DÖVEMSİ
-DEFALARCA YUMRUKLANAN KADIN
-KADIN VE KIZININ ÇIĞLIKLARI
-KADINI KURTARMAK İÇİN KIZININ KOŞTURMASI
-ÖFKELİ ADAMIN KADINI DÖVDÜKTEN SONRA EVİN ÖNÜNDEN AYRILMASI
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN -ÖZEL)-Komşusu tarafından öldüresiye dövülen kadını kızı kurtardı AYDIN

- Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir şahıs, komşusu olan kadını öldüresiye dövdü. Olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, bir adamın komşusu olan kadını defalarca yumruklayıp öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olay, darp edilen kadın ile kızının darp görüntülerini paylaşması ile ortaya çıktı. Kuyucak ilçesinde, iddiaya göre evleri yan yan olan iki komşudan erkek olanı, kadın komşusu ile evin önüne çöp atma meselesi yüzünden tartıştı. Bunun üzerine kadın erkekten şikayetçi oldu. Eline şikayet kağıdı ulaşan adam daha da sinirlenerek komşusu ile yeniden tartışmaya başladı.
Öfkeli adam karşısındaki kadını defalarca yumruklayarak öldüresiye dövdü. Zaman zaman yumrukların şiddeti ile evin duvarına ve demir kapısına çarpan kadını, öfkeli adamın elinden kızı kurtardı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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