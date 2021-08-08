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Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı

Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı

-Nuriye Köksal’ın ofisten çalışmaları

Sınav Bild Emlak Sektörü 

--Nuriye Köksal ile röportaj
--Detay

( KOCAELİ -ÖZEL)- Sınavlara hazırlanan emlakçılar için sektörün ilk kaynak kitabını çıkardı KOCAELİ

- Kocaeli'de yaşayan emlakçı Nuriye Köksal, emlakçıların Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) hazırladığı sınavdan başarılı bir şekilde geçerek ofis açabilmeleri için ilk emlak kaynak kitabını çıkardı. Kocaeli’de yaşayan ve 14 yıldır emlak sektöründe çalışan emlakçı Nuriye Köksal, ofis açmak isteyen emlakçıların girecekleri sınavdan başarı elde etmeleri için kitap çıkardı. Kitap üzerinde 3 yıl çalışan Nuriye Köksal, çıkardığı kitabın ilk kaynak kitabı olduğunu ifade etti.
Köksal, emlakçıların MYK’nın belirlemiş olduğu seviye 5 sınavına girmeden kitabı okumaları konusunda tavsiyede bulundu. "İlk emlak kaynak kitabı" 2007 yılından itibaren emlak sektörünün içerisinde olduğunu söyleyen emlakçı Nuriye Köksal, "Kitabımın ismi ‘Emlak Danışmanı’. Emlakçıların ofis açabilmesi için MYK’nın belirlemiş olduğu seviye 5 sınavı var. O sınava girecek olan kişilerin kaynak olarak kullanabilecekleri bir kitaptır. Tüm emlakçıların bilmesi gereken konular var. Bu kitabımızı Atakan Yücel hocamızla birlikte yazdık. Kitabı 3 yıl gibi bir sürede hazırladık, uzun süren çalışmamız sonucunda bitirdik. Şuan yeni çıkan kitabımızı piyasaya sürüyoruz. Bütün emlakçılara da tavsiye ederim, okumadan da sınava girmesinler. Sınav için çalışabilecekleri bir kaynak olmadığı için ilk kaynaklardan birisi de bizim kitabımız oldu" dedi.
"Emlakçılığın içeriğini ve açılımını bu kitapta ele aldık" MYK sorularını birkaç hocayla beraber hazırladıklarını söyleyen Köksal, şöyle devam etti: "Soruları hazırladığımız da gördük ki, bizim bildiğimiz her şeyi herkes bilemez. Emlakçıların çoğu her şeyi bilecek diye bir şey yok. Örneğin bazıları ticari alanında kendini geliştiriyor, bazıları sanayi alanında kendini geliştiriyor, bazıları sadece arsa çalışıyor, bazıları ise konut çalışıyor. Emlakçılar aynı anda hepsini bilecek diye bir şey yok. Emlak da o kadar konu var ki, sadece alım satım değil. Bunun intikali var, veraseti var. Yani çok fazla konumuz olduğu için sınava giren herkes de bu konulara aynı anda bilemedikleri için çok zorlanmaya başladılar ve sınavlarda kalmaya başladılar. Biz de bu sebeple bu kitabı çıkarttık ki insanlar çalışıp, okuyup sınava bilerek gelsinler. Bana göre bu ilk emlak kaynak kitabı. Şuanda elimizde bir kaynak kitap yok. Sadece MYK’nın kendi web sayfasında belirlemiş olduğu konu başlıkları var ama onun içerikleri yok. İçerikleri olmadığı için insanlar çalışamıyor bu sebeple emlakçılığın içeriğini ve açılımını bu kitapta ele aldık" diye konuştu.
(FK-HFV-
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