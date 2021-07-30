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Niğde'de çöp kutusuna zarar veren şahıs kamerada
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Niğde'de çöp kutusuna zarar veren şahıs kamerada

Niğde'de çöp kutusuna zarar veren şahıs kamerada

çöp kutusuna zarar veren şahıs güvenlik kamerası

( NİĞDE ) NİĞDE

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- Niğde’de çöp kovasına zarar veren bir kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Paşakapı Caddesinde bir kişi yol kenarında bulunan çöp kovasıyla kavga eder gibi parçalayarak yerinden söktü. Bu anlar ise bir iş yerinin kamerasına an bean yansıdı. Niğde Belediye sosyal medya hesabında bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şahsı gözaltına aldığını bildirdi.
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