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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Niğde 900 güvenlik personeli yılbaşı denetimi yaptı

Niğde 900 güvenlik personeli yılbaşı denetimi yaptı

Jandarmaya denetim

Polis Jandarma Yılbaşı Yeni Yıl 

-Detaylar
-Vali röp

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de 135 ekip 900 personelle Yılbaşı denetimi yapıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kayseri-Niğde kara yolu ve kent merkezindeki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş'ten bilgi aldı. 112 Acil Çağrı Merkezini ve Sungurbey Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Şimşek, telsizden anons geçerek görevlilerin yeni yılını kutladı. Şimşek: “"Niğde, huzur ve güven ortamında yeni yıla giriyor. Bu amaç doğrultusunda yaklaşık 135 ekibimizde 900 personelimiz, asayişi sağlamak üzere görev alıyor. Yeni yıla pandemi tedbirleriyle giriyoruz. Vatandaşlarımızdan alınan tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Özellikle ev ziyaretlerinden ve buluşmalardan uzak durmalarını, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine de uymalarını rica ediyorum. Virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Ne kadar tedbir alırsak virüsün etkisini de o derece azaltabiliriz”
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