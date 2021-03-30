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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- New York'ta Asya kökenli kadına saldırı

- New York'ta Asya kökenli kadına saldırı

siyahi adamın kadın doğru yürümesi

Hastane Güvenlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Saldırı Kadın Hasta 

-siyahi adamın kadına tekme atması ve kadının düşmesi
-siyahi adamın kadını yerde tekmelediği anlar
-detay

( NEW YORK ) NEW YORK

- ABD'nin New York kentinde Asya kökenli 65 yaşındaki bir kadın, yolda yürüdüğü sırada siyahi bir kişi tarafından saldırıya uğrayarak defalarca tekmelendi. Aldığı darbelerin ardından yere düşen kadın hastaneye kaldırıldı. ABD'de Asya kökenlilere yönelik saldırılar giderek artıyor. New York kentinde 65 yaşındaki Asya kökenli bir kadın, yolda yürüdüğü sırada karşısından gelen siyahi erkeğin saldırısına uğradı. Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre saldırgan, tekme attığı kadını önce yere düşürdü, sonra tekmelemeye devam etti. O sırada binanın girişinde bulunan güvenlik görevlisinin ise olaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Saldırıdan önce hakarete maruz kaldığı belirtilen kadının aldığı darbelerin ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Tepki çeken olay sonrası New York Polis Departmanı (NYPD) Nefret Suçları Görev Gücü Twitter üzerinden saldırganın fotoğraflarını paylaşarak kimliğinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istedi. NYPD'ye göre korona virüs salgınının başlangıcından bu yana Asya kökenli ABD'lilere yönelik nefret suçlarında yüzde bin 300 artış kaydedildi.
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