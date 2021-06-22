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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
New York belediye başkan adayı Eric Adams seçmenlerle sohbet etti

New York belediye başkan adayı Eric Adams seçmenlerle sohbet etti

- New York belediye başkan adayı Eric Adams'ın seçmenlerle sohbet etmesiNEW YORK (AA) - .ABD’nin New York şehri (NYC) seçmenleri, 2 Kasım’da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine katılacak adaylarını belirlemek için yarın sandığa gidecek.Sabah yerel saatle 06.00’da başlayacak ön seçimlerde, Demokrat ve Cumhuriyetçi partililer kendi adaylarını belirlemek için 21.00’e kadar oy kullanacak. New York Belediye Başkanlığı için Demokratlardan 13 aday adayı, Cumhuriyetçi partiden 2 aday adayı bulunuyor.Her iki parti aday adaylarından yüzde 50’den fazla oy alan, 2 Kasım’da yapılacak belediye başkanlığı seçiminde New York ’un 110’cu belediye başkanı olmak için yarışacak.

Yarış Başkan Adayı Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı 

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