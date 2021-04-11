Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Nevşehir’de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı

Nevşehir’de yoğun kar yağışı iş yerine ait şemsiyeyi kırdı

GÜVENLİK KAMERASININ GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR ) -- Yağan karı tartamayan şemsiye kırıldı NEVŞEHİR

Kamera Güvenlik Kamerası Yağan Kar Yağışı 


- Nevşehir şehir merkezinde cuma gecesi başlayan yoğun kar yağışı aralıklarla etkili olmayı sürdürüyor. Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışını tartamayan bir iş yerine ait şemsiyenin kırılma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Nevşehir’de Cuma gecesi başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sonrasında kent merkezinde yüksek kesimlerde 50 cm’ye ulaşırken kent merkezinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan şemsiye yağan kar yağışını tartmaması sonrasında kırıldı. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement