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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Nefes borusuna balık parçası kaçan müşteriye müdahale kamerada

Nefes borusuna balık parçası kaçan müşteriye müdahale kamerada

Güvenlik kamerasında müdahale görüntüsü

Tron Efes Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

-Mehmet Çelikel ile röportaj
-Şaban Kayaarslan ile röportaj

( KONYA )-Konya’nın Ereğli ilçesinde lokantada boğazına balık parçası kaçan müşteriye müdahale anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde, lokantada yediği balığın parçası nefes borusuna kaçan bir kişi, durumu fark eden iş yeri sahibinin yaptığı başarılı müdahaleyle nefes aldı. Konya’nın Ereğli İlçesinde, balık lokantası sahibi Mehmet Çelikel, müşterisi ve iş yeri komşusu olan ve balık yerken boğazına balık parçası kaçan Şaban Kayaarslan’a müdahale etti. Balık yerken müşterisinden gelen telefona baktıktan sonra öksürmeye başlayan elektronik dükkanı sahibi Şaban Kayaarslan’ın dışarı girip çıkmasından ve zorlandığından şüphelenen Mehmet Çelikel hemen müdahale etti. Çelikel ocağın başında pişirdiği balığı bırakarak komşusuna ilk yardım tekniğine uygun şekilde müdahalede bulunarak, soluk borusuna kaçan parçayı çıkardı. Nefes borusuna yediği balığın parçası kaçan Şaban Kayaaslan’ın zor anları ve komşusunun yaptığı müdahale ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şaban Kayaarslan kendine gelmesinin ve olayın şokunu atlatmasının ardından kendisine o müdahaleyi yapan Mehmet Çelikel’e tatlı ikram ederek teşekkür etti.
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