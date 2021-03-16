Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı

Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı

-güvenlik kamerası detay

Alışveriş Uzaktan Kumanda Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

--iş yeri detay ve güvenlik kamerası incelenmesi
--halil eser röportaj
--araç detay

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas'ta bir şahsın alışveriş yaptığı iş yerine ait bir aracın anahtarlarını alıp uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı, anahtarı neden aldığı anlaşılamadı. Edinilen bilgilere göre ilginç olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas'ta Yeşilyurt Mahallesi 3.Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Halil Eser isimli esnafa ait iş yerine gelen bir şahıs, yaptığı alışverişin ardından aldığı ürünlerin ücretini ödedi.
Şahıs, Eser’in parayı bozdurmak için iş yerinin arka kısmına geçmesiyle masanın üzerinde bulunan araç anahtarını alıp cebine koydu. Şahsın aracın anahtarını cebine koyması, iş yerinden çıktıktan sonra aracın kilidinin uzaktan açılıp kapandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Eser müşteri iş yerinden ayrıldıktan sonra anahtarın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde aracın anahtarının iş yerine gelen müşteri tarafından alındığını fark etti. Eser durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler görüntülerden yola çıkarak şahsı bulmak için çalışma başlattı. Nedeni anlaşılamadı Halil Eser, normal müşteri olarak gelen bir şahsın aracının anahtarını almasının kendini şaşırttığını belirterek “Kapatma saatimde normal müşteri geldi, malzeme almak için. Malzemeyi verdim, iş yerini kapatma saatinde aracın anahtarını aradım ve bulamadım. Bu sırada biraderime anahtarı alıp, almadığını soruyorum. Ondada olmadığını öğrendim. Daha sonra kamera kayıtlarını izlediğimde o gelen müşterinin anahtarımı alıp götürdüğünü fark ediyorum. Belli bir saat sonrada uzaktan kumandayla aracımı kontrol ediyor. Büyük ihtimalle akşam saatlerinde alıp götürecekti. Daha sonra ben yedek anahtarımla arabamı götürdüm. Sabahta durumu polis ekiplerine bildirdim. Ekipler konuyla ilgileniyor. Normal müşteri olarak gelip de arabanın anahtarını alması şaşırtıcı bir şey. Normal hırsız gibi gelmiyor, müşteri olarak geliyor. Kayıtlarda da görünüyor, parayı bozdurmamı fırsat bilip anahtarı alıyor. Esnaflar da herkes tedbirli olsun, herkes masanın üzerine anahtarları, paralarını koymasınlar” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement