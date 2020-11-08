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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Müziği duyan temizlik işçileri ritme kendilerini kaptırdı

Müziği duyan temizlik işçileri ritme kendilerini kaptırdı

Müziğin ritmine kendilerini kaptıran işçiler

( OSMANİYE )-Çöp toplarken spor salonundan gelen müziği duyan temizlik işçileri, işlerini bırakıp dans etti OSMANİYE

Kamera Güvenlik Kamerası Belediye İşçisi İlginç Görüntü Yükselen 


- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, çöp toplarken spor salonundan gelen müziği duyan temizlik işçilerinin müziğe kendilerini kaptırıp, fitness hareketleri yapmaya çalışmaları ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Yeşilova Mahallesinde konteynerden çöp toplayan iki belediye işçisi sokağın karşısında bulunan bir spor salonundan yükselen müziği duyunca, işi bırakarak müziğin ritmine kendilerini kaptırdılar. Spor salonunda yapılan fitness hareketlerini taklit etmeye çalışan işçilerin o halleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. İşçilerin eğlenceli mesaisi ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
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