Müteahhide otomobilinde silahlı saldırı kamerada

-Şahsın yaralı halde aracından inmesi

-Yaralıya kaldırımda müdahale

-Araçtaki kurşun izleri

-Kurşun kovanları

-müteahhitin fotoğrafları

-olay yeri fotoğrafları



( İSTANBUL )- Motosikletli şahıslar müteahhide kurşun yağdırıp yaraladı İSTANBUL



- Maltepe'de motosikletli iki şahıs, müteahhitlik yapan bir kişiye park halindeki aracında silahla saldırdı. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Şahsın vurulduktan sonra yaralı halde kaldırımda yürüdüğü anlar ile vurulan kişinin oğlunun, babasına gömleğini çıkararak müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı. Olay, Maltepe Yalı Mahallesinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. Motosikletli iki şahıs, müteahhitlik yapan 62 yaşındaki Aytekin Meral'in evinin önüne geldi. Şahıslar, evinin önünde park halinde bulunan aracına binen Meral'i gözetleme amacıyla sokak üzerinde ilerledi. Saldırgan şahıslar daha sonra aracının içerisinde bulunan Meral'e silah doğrultarak ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği kişi yaralanırken, şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Kurşunların hedefi olan Aytekin Meral'in oğlu ise babasına yardıma koştu. Babası vurulan kişi, gömleğini çıkararak yaralı babasına sokak ortasında pansuman yapmaya çalıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yürüttü. Saldırgan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan, motosikletli şahısların gözetlemek için sokakta ilerlediği anlar ile kurşunların hedefi olan kişinin yaralı halde aracından çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vurulan kişinin oğlunun, yaralı babasına gömleğini çıkararak müdahale ettiği anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli şahıslar sokakta ilerliyor. Daha sonra kurşunların hedefi olan kişi aracından yaralı halde çıkıyor. Vurulan kişiye oğlu tarafından sokak ortasında müdahale ediliyor.



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