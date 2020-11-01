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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Müşteriler Macron’un fotoğrafına basıp geçiyor

Müşteriler Macron’un fotoğrafına basıp geçiyor

Macron’un fotoğrafından detaylar

İslam Kamera Güvenlik Kamerası İslamiyet Karikatür 

-Müşteriler Macron’un fotoğrafına basması
-Esnaf Uğur Özdemir'in açıklaması

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da bir iş yeri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepkisini farklı bir şekilde göstererek, müşterilerin ayakla bastığı sosyal mesafe etiketlerine Macron’un fotoğrafını koydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunmasına tepki olarak Malatya’da Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'ndeki bir iş yeri, yerdeki sosyal mesafe etiketlerinde Macron’un fotoğrafını kullandı. Esnaf Uğur Özdemir, “Böyle bir çalışma yaptık, ses getirdi. Sosyal medya görüntülerimizi görenler tebrik etti. Sokaktan geçen vatandaşlarımız özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yerdeki fotoğraflarına ayaklarıyla basıyorlar ve hakaret ediyorlar. Aslında böyle olmasının sebebi Macron’un İslam’a karşı hakaret etmesinden sonra biz de tepkimizi böyle göstermek istedik. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe etkilerimizin yerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fotoğraflarını koyduk. İslamiyet’e karşı hakaret etmesi ve Türkiye'ye karşı söylemiş olduğu sözlere karşılık biz de Malatya’da böyle bir çalışma yaptık. İş yerimizde güvenlik kamerasından bakıyoruz, sokakta geçen vatandaşlar özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafına ayaklarıyla basmak için kaldırıma geliyorlar ve fotoğrafın üzerinde zıplıyorlar. Sosyal mesafe etiketlerimiz vardı, Macron fotoğraflarını koyduk” şeklinde konuştu.

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