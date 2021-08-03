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Müşteri gibi girdiği mağazadan çalışanların çantalarını böyle çaldı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Müşteri gibi girdiği mağazadan çalışanların çantalarını böyle çaldı

Müşteri gibi girdiği mağazadan çalışanların çantalarını böyle çaldı

Hırsızlık anı güvenlik kamerası

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Giyim Mağazası 


- Şişli’de bir işyeri çalışanlarının müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, çalışanların kabin içerisindeki çantalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın işyerindeki rahat tavırları dikkat çekerken, yaşanan o anlar güvenli kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, giyim üzerine faaliyet gösteren bir işyerini gözüne kestiren hırsız, giyim mağazasının önünde müşterilerin yoğun olacağı anı bekledi. Mağazada müşterilerin olduğunu gören hırsız, dikkat çekmemek için işyerine müşteri gibi girerek ürünleri inceledi. Müşterilerle ilgilenen işyeri çalışanlarını soydu Mağaza çalışanlarının müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsız, bir anda rahat tavırlarla çalışanlara ait kabine girdi. Çalışanların eşya ve paralarının olduğu çantayı alan hırsız, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yavaş adımlarla mağazadan ayrıldı. Kabine giren çalışanların çantalarının olmadığını anlayınca güvenlik kamerasını inceledi. Mağazada inceleme yapan ekipler, hırsızın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızın kabindeki çantayı çaldığı anlar kamerada Şişli’de giyim mağazasına giren hırsızın çalışanların çantalarını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın mağazada gezdiği ve çalışanların müşterilerle ilgilendiği sırada kabine girerek çantayı alıp mağazadan ayrıldığı görülüyor. (DCC- MB-
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