‘Müşteri çalma’ tartışması kavgaya döndü, onlar kameraya böyle yansıdı

-Tarafların tartışması

-Tarafların kavga etmesi

-Esnafın tarafları ayırması



( DİYARBAKIR )- Yaşanan ‘Müşteri çalma’ tartışması sonrası çıkan kavgada büfe savaş alanına döndü DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da iki büfe işletmecisi arasında iddiaya göre, yaşanan ‘müşteri çalma’ tartışma kavgaya döndü. Yaşanan kavgada yumruk, sopa ve sandalyeler havada uçuşurken, o anlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir büfede yaşandı. İddiaya göre, büfe işleten R.Ö. ve oğulları H.Ö., ile R.Ö'ye, yakındaki büfenin çalışanları 'Müşteri çaldığı' diye hakaret edince tartışma çıktı. Tartışmaya çalışanlarda dahil olunca, kavgaya dönüştü. Sopa ve sandalyeler havada uçuştu Çıkan kavgada taraflar bir birlerine yumruk, sopa ve sandalyelerle saldırınca ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilirken, çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Her iki grup bir birinden şikayetçi oldu Kavgaya karışan her iki grubun bir birinden şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri inceleme başlattı.

